359 قتيلا بينهم 18 طفلا.. دونيتسك تعلن حصيلة الضحايا المدنيين للقصف الأوكراني

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الاثنين أن ما يقرب من 360 مدنيا، بينهم 18 طفلا، لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 3,2 ألف آخرين في أراضيها خلال 193 يوما من التصعيد الأخير.

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وقالت السلطات في بيان عبر "تلغرام": "خلال 193 يوما من التصعيد، قتل 359 مدنيا، من بينهم 18 طفلا، فيما يجري حاليا جمع البيانات الكاملة عن القتلى المدنيين في الأراضي التي تم تحريرها خلال العملية العسكرية الخاصة".

وذكر البيان أنه في الأراضي الواقعة تحت سيطرة سلطات دونيتسك قبل بدء العملية العسكرية، أصيب 1673 مدنيا، بينهم 118 طفلا، بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم تسجيل 58 حالة تعرض مدنيين، من بينهم طفلان، للتفجير بألغام من طراز "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة دوليا.

وفي الأراضي التي تم تحريرها خلال العملية الخاصة، أصيب 1559 مدنيا، بينهم 88 طفلا، ليبلع إجمالي المصابين 3232 شخصا بينهم 206 أطفال.

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية التصعيد الأخير في فبراير، تم تسجيل 8683 حالة قصف من الجانب الأوكراني، منها 8352 باستخدام أسلحة ثقيلة، حيث أطلق على أراضي الجمهورية ما مجموعه 65413 قذيفة من عيارات مختلفة.

المصدر: "نوفوستي"