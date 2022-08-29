إيران تمنح إذنا مؤقتا لمحتجز نمساوي بالخروج من السجن

منح مواطن نمساوي من أصل إيراني يبلغ 75 عاما، محتجز في إيران بتهمة التجسس، إذنا بالخروج لمدة خمسة أيام، على ما ذكرت ابنته.

وقالت فاناك ماني، ابنة مسعود مصاحب، الموجود في سجن "إيوين" في طهران لوكالة فرانس برس "تم الافراج عنه لأسباب طبية بعد ثلاث سنوات ونصف من الاعتقال".

وظهر مصاحب على حساب "Free Massud" على "تويتر" مبتسما ومتكئا على عكازين إلى جانب زوجته.

#FreeMassud has just been released on medical furlough!! This is the best day in 3,5 years! pic.twitter.com/0mNn8qxZN0 — Free Massud (@FreeMassud) August 29, 2022

واعتقل مصاحب فييناير 2019 خلال زيارته إيران برفقة وفد من مركز أبحاث نمساوي، قبل أن يصدر الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وألمانيا.

هذا ولا يزال أكثر من عشرة رعايا غربيين، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين في البلاد، ويثير ذلك انتقادات منظمات حقوقية دولية، تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.

ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية وتعتبر مزدوجي الجنسية خاضعين للقوانين الإيرانية.

المصدر: "أ ف ب"