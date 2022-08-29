النرويج تخصص 200 مليون دولار لإمداد أوكرانيا بالغاز الطبيعي

أعلنت النرويج عن حزمة مساعدات قيمتها 1 مليار دولار لأوكرانيا، خصصت منها 200 مليون دولار للغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس وزراء النرويج جوناس جار ستور اليوم الاثنين أن هذه الأموال هي جزء من حزمة المساعدات النرويجية المعلن عنها سابقا لأوكرانيا بقيمة 1 مليار دولار، خلال المؤتمر الدولي "أو أن أس – 2022" في مدينة "ستانفجر" في النرويج.

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وذكر أن أوكرانيا "طلبت المساعدة من النرويج في توفير الوصول إلى موارد الطاقة، وتم تقديم مقترح من قبل النرويج باستخدام ملياري كرونة من المساعدات المالية لشراء الغاز الطبيعي من كييف في الخريف والشتاء".

وبحسب قوله، "سيتم استخدام الغاز لتدفئة المستشفيات والمدارس في المقام الأول، وسيتم سداد مدفوعات الغاز من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".

وذكر في وقت سابق أن النرويج زادت إنتاجها للهيدروكربونات بنسبة 10% بسبب تعليق روسيا الإمدادات عن عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

كما أشار وزير المالية في النرويج تريغفي سلاجسفول فيدوم إلى أن "النفط والغاز هما أهم مساهمة للنرويج للاستقرار في أوروبا "حيث توفر الودائع النرويجية ما قيميته 20-25% من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اللذين تبلغ حصتهما 3% في سوق الطاقة العالمي.

المصدر :تاس