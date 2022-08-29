الجيش الماليزي يعتذر بعد تعطل مركبات عسكرية على طريق سريع

اعتذر الجيش الماليزي بعد تعطل اثنتين من مركباته العسكرية في كوالالمبور خلال يومين متتاليين، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور وأثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب شبكة CNN الأمريكية، وقع الحادث الأول يوم الجمعة، عندما تعطلت دبابة من طراز "PT-91M Twardy" بسبب مشاكل في المحرك على طريق سريع بالقرب من مبنى البرلمان، حسبما ذكر الجيش في بيان يوم السبت.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي اختناقات مرورية تتراكم حول الدبابة بينما حاول ضباط الجيش وضباط الشرطة تحويل مسار السيارات حولها.

وقال الجيش إنه تم سحب الدبابة بواسطة مركبة إنقاذ بعد 30 دقيقة وأجريت إصلاحات.

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Another military vehicle has broken down in the city centre.



Just a day after a tank broke down near KL Sentral, an army trailer truck transporting a tank can be seen stuck on the right-most lane of Jalan Damansara in front of the national museum. pic.twitter.com/cibeBmYILn — TheVibes.com (@thevibesnews) August 27, 2022

بعد أقل من 24 ساعة، تعطلت مدرعة تستخدم بشكل أساسي لسحب الأسلحة الثقيلة على طريق مزدحم خارج المتحف الوطني في قلب العاصمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في الموقع طابورا من المركبات العسكرية خلف المحرك الرئيسي. كما شوهد سائقو السيارات وهم يتباطأون لإلقاء نظرة على المشهد غير المعتاد.

وقال الجيش في بيان إن فريقا من الميكانيكيين أنهوا أعمال الإصلاح بحلول الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، يوم الأحد.

ثم واصلت المركبة رحلتها إلى ميدان الاستقلال، حيث ستقام الاحتفالات بيوم الاستقلال الماليزي في 31 أغسطس. وقال الجيش إن المركبتين شاركتا في التدريبات على العرض.

وأضاف بيان الجيش: "يعتذر الجيش عن الحادثين وسيضمن عدم تكرار ذلك. وفي حال تكرار ذلك، سيتم إرسال فريق استرداد احتياطي إلى الموقع بأسرع ما يمكن لسحب السيارة المتعطلة بعيدا لتجنب الاختناقات المرورية".

المصدر: CNN