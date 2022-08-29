مسؤول: استمرار عمل الوحدتين الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيه الذرية

صرح عضو المجلس الرئاسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة زابوروجيه الذرية تواصلان توليد الكهرباء.

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وقال روغوف لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الأحد: "تعمل الوحدتان الخامسة والسادسة، أما الوحدات من الأولى إلى الرابعة فتقع إما في وضع الاستعداد البارد أو تحت الصيانة المجدولة".

وأضاف أن مستوى الإشعاع في المحطة بلغ في الساعة 12:00 من اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي 11,2 ميكرو رونتجن/الساعة، مما يعتبر مؤشرا طبيعيا.

المصدر: نوفوستي