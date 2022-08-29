 
مباشر

الخارجية الروسية: بروكسل عاجزة عن التعامل مع الوضع في كوسوفو

أخبار العالم

الخارجية الروسية: بروكسل عاجزة عن التعامل مع الوضع في كوسوفو
Globallookpress Alexander Sayganov_SOPA Images
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tp8g

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن عجز بروكسل في محاولاتها لإقامة حوار بين بلغراد وبريشتينا بينما الوضع في كوسوفو على حافة صراع عرقي.

وجاء في تقرير الخارجية: "نحن نراقب عن كثب التطورات الدراماتيكية في كوسوفو، حيث تصاعد الوضع هناك مرة أخرى خلال الشهر الماضي، واقترب من حافة الصراع العرقي".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تدعو لعقد اجتماع جديد للدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
الولايات المتحدة تدعو لعقد اجتماع جديد للدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وكان سبب الصراع هو نية بريشتينا إجبار الصرب، ممن يعيشون في المنطقة، على استبدال الوثائق الشخصية واللوحات المعدنية بأخرى من كوسوفو اعتبارا من 1 سبتمبر، حيث تابع التقرير أن "محاولات الوساطة التي قام بها الاتحاد الأوروبي، بينما أوعزت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بإقامة حوار بين بلغراد وبريشتينا في عام 2010، سلطت الضوء مرة أخرى على عجز الاتحاد الأوروبي، وعدم رغبته الانخراط في نزاع مع النخبة الألبانية في كوسوفو، وحتى دعم المتطرفين في بريشتينا".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الأمريكيين قد "صعدوا بشكل حاد من نهجهم المستهتر بشأن البلقان، والتي لا تتماشى مع التصعيد الخارج عن السيطرة للأزمة في الإقليم". وتم استخدام "الوصفة القديمة" التي تتلخص في "زيادة الضغط على قيادة صربيا"، لابتزاز بلغراد بفقدان الأفق الأوروبي، إلا أن السلطات الصربية "ثابرت وأظهرت مرة أخرى في هذه الظروف الصعبة استدامة، تحسد عليها، لمسارها السيادي في سياساتها المحلية والدولية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا