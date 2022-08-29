الولايات المتحدة تدعو لعقد اجتماع جديد للدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن سيعقد اجتماعا جديدا للدول التي تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، في 8 سبتمبر القادم في قاعدة رامشتاين بألمانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين: "دعا الوزير أوستن، من جديد وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من جميع أنحاء العالم لبحث الأزمة المستمرة في أوكرانيا ومختلف مسائل الأمن التي يواجهها حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

ويجمع هذا اللقاء عادة ممثلين من حوالي 40 دولة تنسق إمدادات الأسلحة والذخائر للعسكريين الأوكرانيين. واستقبلت قاعدة رامشتاين في أبريل الماضي أول اجتماع من هذا النوع. ومنذ ذلك الوقت تعقد اجتماعات مماثلة شهريا وجها لوجه أو عبر مؤتمر الفيديو.

وكانت روسيا قد وجهت إلى بلدان حلف الناتو مذكرات احتجاج بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكثر من مرة إلى أن كل الشحنات التي تضم أسلحة مخصصة للجيش الأوكراني ستكون هدفا شرعيا بالنسبة لروسيا. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية أن بلدان الناتو "تلعب بالنار" عندما تنقل الأسلحة إلى أوكرانيا. أما الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فقال إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من جانب الغرب لا يساعد في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وستكون له آثار سلبية.

المصدر: نوفوستي