"بزنس إنسايدر": الخبراء الأمريكيون أظهروا سوء تقدير بشأن العقوبات على روسيا

ذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن الخبراء الأمريكيين أخطأوا بشكل خطير في تنبؤاتهم بشأن العقوبات واستقرار الاقتصاد الروسي.

وكتب "جورج جلوفر" في الموقع أن الخبراء الأمريكيين لم يتوقعوا أن تقاوم روسيا إلى هذه الدرجة تحديات السياسات الخارجية الواسعة.

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وكان المحللون الغربيون قد توقعوا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأن تكون موسكو في وضع صعب بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول روسية قيمتها نحو 300 مليار دولار، إلا أن الاقتصاد الروسي قد أظهر ثباتا كبيرا.

وذكر الكاتب أن الأوضاع المالية لروسيا تزداد قوة بفضل صادرات النفط القوية والطلب المحلي القوي وبرنامج مكافحة البطالة حيث نما قطاع التصنيع والخدمات في البلاد بفضل الإجراءات الحكومية.

وأدت مجموعة الدعوات التي انطلقت في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية والبحث عن مصادر بديلة إلى مشاكل اقتصادية وارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتعطيل عمليات التوريد في الدول الغربية.

في حين أعلن الكرملين عن استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث وأكد أن موسكو ستستمر في الوفاء بالتزاماتها.

المصدر: نوفوستي