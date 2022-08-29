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"أ ف ب": حريق على متن عبارة مخصصة للسيارات تقل 300 شخصا قبالة السواحل السويدية

أخبار العالم

AP
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أفادت السلطات في السويد بأن حريقا اندلع على متن عبارة مخصصة للسيارات تقل 300 شخصا قبالة السواحل السويدية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، أوضح  المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية، يوهان فرانسين، قائلا: "هناك حريق على منصة ركن السيارات"، مضيفا أن ثلاث مروحيات وسبع سفن أُرسلت إلى المكان وبدأت عملية إخلاء العبارة، في حين لم تسجل أي إصابات حتى الساعة ولم يعرف سبب الحريق بعد.

واشارت متحدثة أخرى باسم الإدارة البحرية، ليزا ميورنينغ، لـ"فرانس برس"، إلى أن "الحريق تحت السيطرة".

المصدر: "فرانس برس"

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