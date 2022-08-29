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وسائل إعلام: انطلاق تدريبات عسكرية لألمانيا وإسبانيا في الأجواء الإستونية

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وسائل إعلام: انطلاق تدريبات عسكرية لألمانيا وإسبانيا في الأجواء الإستونية
Gettyimages.ru
المقاتلة من طراز "Eurofighter Typhoon"، أرشيف
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أفادت صحيفة "Postimees" بأنه انطلقت اليوم الاثنين في إستونيا تدريبات عسكرية مشتركة لسلاح الجو الألماني والإسباني.

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وقالت الصحيفة إن المقاتلات الألمانية والإسبانية من طراز "Eurofighter Typhoon" "ستجري سلسلة من الرحلات التدريبية على ارتفاعات منخفضة".

وأضافت أن منطقة التدريبات تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية والوسطى من البلاد، فيما لن تنخفض الطائرات إلى ارتفاعات أقل من 152 مترا. ومن المخطط أن تنتهي التدريبات في 4 سبتمبر القادم.

وذكرت الصحيفة أن القوات الجوية لحلف الناتو تقوم بدوريات في أجواء إستونيا ابتداء من عام 2004، مشيرة إلى أن مقاتلات الحلف مرابطة حاليا في قاعدة شاولاي الجوية في ليتوانيا وقاعدة إيماري الجوية في إستونيا.

المصدر: تاس

 

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