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الكرملين: نهتم بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الذرية

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الكرملين: نهتم بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الذرية
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تهتم بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الذرية، مؤكدا أن روسيا منفتحة للتعاون.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "تهتم روسيا بهذه البعثة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في إعدادها وهي منفتحة للتعاون".

ودقق أن مناقشة الطرق الممكنة لمزيد من الإجراءات المقبلة ستتم في المكان، وسيعتمد كل شيء على التفاصيل.

وردا على سؤال صحفي بشأن احتمال إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة أجاب بيسكوف: "لا، لا يدور الحديث عن ذلك".

المصدر: نوفوستي

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