قال السيناتور الروسي فلاديمير جباروف، إن الأوروبيين مستعدون "لإطلاق النار على أرجلهم وعلى أيديهم، وعلى أي مكان آخر"، فقط نكاية بروسيا وبهدف إيذائها.

وعند تعليقه على اقتراح فرض حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، أضاف جباروف، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد: "تعاني أوروبا من هوس الروسوفوبيا، وهي مستعدة لإيذاء نفسها فقط لتضر روسيا. لقد تبنوا 7 حزمات من العقوبات، وهم يستعدون لفرض الحزمة الثانية".

ونوه بأن كل هذه الجهود الأوروبية لن تجبر روسيا على الرضوخ، خاصة وقد "اتضح أن العقوبات تضر دول الاتحاد الأوروبي أكثر من ضررها لروسيا. لقد اصطدمت دول الاتحاد الأوروبي بمشاكل يمكن أن تصبح كارثية بالنسبة لها".

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وأضاف جباروف: "أيهما أفضل، الجلوس في شقة دافئة ومدفأة في الشتاء، مع ثلاجة مليئة بالطعام والاحتفاظ بسيارة Lada مليئة بالبنزين تحت النوافذ، أو الموت في مدينة أوروبية من البرد، مع الانقطاعات في توريد طعام وسيارة مرسيدس متوقفة وخزانها فارغ من البنزين؟".

وتابع البرلماني الروسي مستفسرا: "في سبيل ماذا يفعل الأوروبيون كل ذلك؟ لإزعاج روسيا؟ عاجلا أم آجلا، سيسألون حكوماتهم لماذا تضحي برفاهية شعوبها لدعم أوكرانيا النازية الجديدة".

المصدر: نوفوستي