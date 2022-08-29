احتجاج أمام السفارة الأمريكية في مولدوفا

وقف عدد من المحتجين أمام السفارة الأمريكية لدى مولدوفا وهم يرتدون قمصانا عليها صور الرئيس السابق، إيغور دودون، ويرفعون شعارات ضد الرئيسة الحالية، مايا ساندو.

وحمل المحتجون كذلك شعار "يسقط المحتلون"، وعلم الاتحاد السوفيتي السابق، وفقا لمقطع فيديو نشرته قناة "سبوتنيك" مولدوفا. وقامت قوات الشرطة بإبعاد المتظاهرين عن السفارة الأمريكية، وقامت بإبعادهم نحو الجانب المقابل من الشارع.

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وجادل المتظاهرون لمنعهم من الوقوف أمام السفارة الأمريكية، حيث قالوا إن متظاهرين يقفون بأعلام أوكرانية أمام السفارة الروسية، وتسمح الشرطة بذلك، بينما تطردهم من أمام السفارة الأمريكية.

وكان رئيس مولدوفا السابق قد اعتقل في نهاية مايو الماضي، ووضع قيد الإقامة الجبرية، ووجهت إليه تهم "الإثراء غير المشروع والفساد والتمويل غير القانوني للحزب والخيانة العظمى". كما أعلن ممثلو الادعاء أن قضية أخرى قد أحيلت إلى المحكمة، حيث يتهم دودون بتسهيل توقيع عقد لشراء الكهرباء في عام 2008، ما أدى إلى تكبد الدولة 11.9 مليون دولار كتعويضات. ويعتقد المحققون أن سعر شراء الكهرباء قد ارتفع بشكل غير معقول، وانتهى الفرق في الحسابات لصالح شركات وهمية. من جانبه قال الرئيس السابق إنه متهم بالتفاوض على شراء الكهرباء من أوكرانيا، عام 2008، بسعر أقل مما دفعه المستخدمون النهائيون في البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتهامات سخيفة، ويمكن للمحامين بسهولة تفسير سبب استعجال المدعين لرفع هذه القضية إلى المحكمة، على الرغم من عدم وجود أدلة، حيث يعتبر دودون وحزب الاشتراكيين، الذي كان يرأسه سابقا، القضايا الجنائية المرفوعة ضده انتقاما سياسيا من قبل رئيسة الجمهورية الحالية، مايا ساندو.

المصدر: تليغرام