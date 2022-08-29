G7 تطالب بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول بحرية للمحطات النووية الأوكرانية

طالبت دول مجموعة السبع اليوم الاثنين بضمان دخول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بحرية تامة" إلى المحطات النووية الأوكرانية بما فيها محطة زابوروجيه.

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ورحبت مجموعة معنية بعدم انتشار الأسلحة النووية تابعة لمجموعة السبع في بيان لها، بالمهمة التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي أعلن عنها مديرها العام رفائيل غروسي اليوم الاثنين، لمعالجة مخاوف السلامة والأمن والضمانات النووية بشأن محطة زابوروجيه النووية، وقالت:

يجب أن يكون موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرين على الوصول إلى جميع المرافق النووية في أوكرانيا في الوقت المناسب، وبأمان ودون عوائق، والمشاركة بشكل مباشر ودون تدخل، مع الموظفين الأوكرانيين المسؤولين عن تشغيل هذه المرافق.

وأعربت المجموعة عن "قلقها العميق" حيال مخاطر حصول حادث نووي في المحطة التي استهدفت بضربات في الأسابيع الأخيرة، متهمة روسيا بالوقوف وراء حوادث القصف.

وقالت: "نشدد على أن أي محاولة من جانب روسيا لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية ستكون غير مقبولة"، مؤكدة أن المحطة النووية يجب "ألا تستخدم للقيام بأنشطة عسكرية أو لتخزين معدات عسكرية".

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وفي وقت سابق اليوم قال غروسي إن بعثة الوكالة ستتوجه إلى محطة زابوروجيه وستصل إلى هناك خلال الأسبوع الجاري.

ورحبت روسيا بزيارة المفتشين الدوليين المرتقبة إلى محطة زابوروجيه. وترفض موسكو بشكل قاطع الاتهامات الأوكرانية والغربية لها بقصف المحطة ونشر الأسلحة أو المعدات العسكرية فيها، مؤكدة أن قوات كييف هي التي تستهدف مرافق المحطة في ما تصفه موسكو بـ"الإرهاب النووي"، بهدف ابتزاز المجتمع الدولي وإفشال مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالات