رئيسي: وزارتا الخارجية الإيرانية والروسية تبادلتا مسودات اتفاقية التعاون الشامل

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن وزارتي الخارجية الإيرانية والروسية تبادلتا مسودات اتفاقية شاملة طويلة الأمد للتعاون بين البلدين.

وأضاف الرئيس الإيراني: "هناك برنامج تعاون شامل بين روسيا وإيران، تم تبادل نصه الأولي بين وزارتي خارجية الدولتين. أعتقد أننا سننتقل قريبا إلى المرحلة النهائية في هذا الاتجاه".

وشدد رئيسي على "الطابع الاستراتيجي لتعاون إيران مع روسيا".

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ونوه بأنه لا يزال موجودا على جدول الاعمال تطوير ممر "الشمال والجنوب" والعمل مستمر فيه.

في 16 نوفمبر 2021، قال رئيسي خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجانب الإيراني مستعد لإبرام اتفاق طويل الأجل بشأن التعاون الشامل مع روسيا.

ومن المفترض أن تكون مدة الوثيقة التي سيتم إبرامها، 20 عاما.

المصدر: تاس