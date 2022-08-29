موسكو تؤكد زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه هذا الأسبوع

أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عن زيارة وفد مكون من حوالي 15 عضوا من الوكالة إلى محطة الطاقة النووية لزابوروجيه للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.

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وقال أوليانوف لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين، إن أعضاء الوفد سوف يتعاملون مع قضايا الضمانات والسلامة النووية، حيث صرح المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بأن وفد الوكالة سوف يتوجه إلى محطة الطاقة النووية بزابوروجيه هذا الأسبوع، يرافقهم فريق كبير من موظفي هيئة الأمم المتحدة، ممن يتعاملون مع القضايا اللوجستية والأمنية.

وأضاف أوليانوف أن الوفد قد غادر صباح اليوم الاثنين، لكن الرحلة سوف تستغرق وقتا طويلا، كما تابع الدبلوماسي: "بقدر ما نفهم فإن نية المدير العام للوكالة الإبقاء على عدة أشخاص في المحطة على أساس دائم"، مشيرا إلى أن روسيا "قدمت مساهمة كبيرة في الإعداد لهذه المهمة"، أملا في أن تؤدي زيارة الوفد من وكالة الطاقة الذرية إلى تبديد التكهنات بشأن وضع المحطة، وتضع حدا للمخاطر والتحديات التي تواجهها جراء القصف الأوكراني.

وكان رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالفي وقت سابق إن بعثة الوكالة ستتوجه إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وستصل إلى هناك خلال الأسبوع الجاري.

المصدر: نوفوستي