"قهقهة تسمع من الكرملين".. قراء بريطانيون يصفون عطلا في حاملة الطائرات الجديدة بالعار

رد قراء صحيفة "Daily Mail" البريطانية على الأنباء الأخيرة حول وقوع عطل في حاملة الطائرات البريطانية "HMS Prince of Wales" التي تم تدشينها منذ عدة سنوات فقط.

وكتب بريطاني أطلق عليه لقب "Millsy2611": "يا للعار. أكيد أن هذه الأنباء وصلت إلى وسائل الإعلام الروسية".

وأضاف قارئ بلقب "CalmDownWokies": "هناك قهقهة تسمع من الكرملين".

وتابع قارئ بلقب "lusitano65": "نحن نحكم البحار. نحن سادة العالم وأضحوكة بالنسبة للعالم كله".

ومزح قارئ بلقب "Cardpoints": "أعطه أشرعة وستحل المشكلة".

وعبر قارئ بلقب "the-nth-wave" عن اعتقاده بهذا الشأن، كاتبا: "هذه هي المهزلة. أكبر سفينة حربية بريطانية عالقة في قناة المانش وغزانا مهاجرون على متن قوارب مطاطية. هذه الحكومة فوق كل الازدراء".

ووقع عطل في حاملة الطائرات البريطانية "HMS Prince of Wales" الجديدة فورا بعد أن غادرت السواحل البريطانية في طريقها للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وتقف السفينة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إستراليني، حاليا، في المرساة بالقرب من جزيرة وايت، حيث يتم فحصها فنيا. وقال متحدث باسم الأسطول العسكري البريطاني إن الحديث يدور عن "مشكلة فنية" دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي