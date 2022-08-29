السفارة الروسية في لاتفيا تعلق على الاعتقالات أثناء احتجاجات ريغا

صرحت السفارة الروسية لدى لاتفيا بأنها لا تملك أي بيانات عن احتجاز أي مواطنين روس خلال احتجاجات 23 أغسطس في ريغا بسبب هدم النصب التذكاري للمحررين من النازية.

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جاء ذلك في تصريح البعثة الدبلوماسية لدى لاتفيا لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث جاء في التصريح أنه "وفقا للمادة 39 من الاتفاقية القنصلية بين روسيا ولاتفيا لعام 1994، فإن على السلطات المختصة في الدولة المضيفة إخطار المكتب القنصلي بالقبض على أي مواطن من الدولة التابع لها المكتب القنصلي على الفور وفي غضون 4 أيام، وقالت السفارة الروسية إنها لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن اعتقال أي من المواطنين الروس من قبل السلطات اللاتفية.

وكانت سلطات لاتفيا قد شرعت في هدم النصب التذكاري لمحرري ريغا في 23 أغسطس، وبدأت احتجاجات في نفس اليوم ضد هدم النصب التذكاري، وأبلغت الشركة باحتجاز 14 شخصا في حديقة النصر حيث كان النصب التذكاري يقف تمجيدا لذكرى الجنود السوفيت ومن بينهم الروس واللاتفيون، ممن حاربوا جنبا إلى جنب لتحرير ريغا والقارة الأوروبية بأسرها من النازية.

وقد تحرر 14 محضرا بالواقعة بجرائم إدارية، فيما وصفت البعثة الدبلوماسية الروسية هدم النصب التذكاري بأنه "موقف بربري مناهض لكل ما هو روسي، وإساءة لذكرى مئات الآلاف من الجنود السوفيت".

المصدر: نوفوستي