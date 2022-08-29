عضو الكونغرس: بايدن خان بقسوة العسكريين الأمريكيين

قال عضو مجلس النواب الأمريكي براين ماست، إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، خان بقسوة عناصر الجيش الأمريكي الذين شاركوا في العمليات القتالية في أفغانستان.

وأضاف ماست الذي يمثل الحزب الجمهوري في مجلس النواب: "منذ اثني عشر عاما فقدت الساقين في قندهار، آخر معقل لطالبان قبل سقوطها في عام 2001. قبل عام، اضطررت لمشاهدة عناصر طالبان في نفس المكان مع معدات عسكرية أمريكية. كان تراجع الرئيس بايدن الكارثي خيانة لجميع العسكريين الأمريكيين".

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ويشار إلى أن الجيش الأمريكي انسحب في 31 أغسطس 2021 من مطار كابل في أفغانستان، التي كانت قد احتلتها في عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر.

قبل ذلك، أي في 15 أغسطس دخلت حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية، وفي اليوم التالي أعلنت الحركة انتهاء الحرب.

المصدر: نوفوستي