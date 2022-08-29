مسؤول أممي: الأفغان نفد صبرهم ومواردهم

حذر رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، من أن شعب أفغانستان نفد صبره وموارده الداخلية لتحمل المشقات ومواجهة التحديات.

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وقال الأكبروف الذي سبق أن وصف الوضع الإنساني في أفغانستان بالكارثي، في حوار مع وكالة "نوفوستي": "البلد فقير للغاية. سكان هذا البلد استنفدوا صبرهم، بينما لا يزداد الوضع إلا سوءا".

وأضاف: "الناس ليس لديهم مدخرات في البنوك. والوضع في القطاع المصرفي حرج للغاية. وشهدت أفغانستان عامي جفاف متتاليين خلاال السنوات الأربع الماضية. وفيما يتعلق بالغذاء والماشية، تم استنفاد كل هذه الموارد".

وتابع الأكبروف: "رأينا العام الماضي أن الناس اتجهوا إلى الإجراءات القصوى للتعامل مع هذا الوضع، حتى بيع الأعضاء وبيع الأطفال. لدينا دائما ما بين 19 و20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه لا يزال 19 مليون أفغاني يعانون من سوء التغذية، و 6.6 مليون آخرين "على وشك المجاعة"، وقال: "هذا رقم مرتفع للغاية. في البلد ككل، يعيش حوالي 25 مليون شخص في فقر. وهذا أكثر مما كان عليه في عام 2016 عندما كان عددهم 20 مليونا. ووفقا لبياناتنا، فإن ثلثي أموال الناس تذهب للغذاء".

وذكر الأكبروف أن الوضع الاقتصادي في أفغانستان تدهور بشكل كبير منذ انسحاب الولايات المتحدة منه قبل عام.

المصدر: "نوفوستي"