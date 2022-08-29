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زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة الساحل الإندونيسي

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زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة الساحل الإندونيسي
Gettyimages.ru
إندونيسيا، أرشيف
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من السواحل الإندونيسية.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة أنه تم في الساعة 22:34 من أمس الأحد بالتوقيت العالمي المنسق تسجيل وقوع زلزال.

وأضاف أن مركز الهزات الأرضية كان على عمق 11,9 كيلومترا وعلى بعد 171 كيلومترا من مدينة باريامان بجزيرة سومطرة الغربية في إندونيسيا.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

المصدر: نوفوستي

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