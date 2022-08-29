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تعطل حاملة طائرات بريطانية حديثة بعد وقت قصير من مغادرتها الساحل

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تعطل حاملة طائرات بريطانية حديثة بعد وقت قصير من مغادرتها الساحل
Gettyimages.ru
حاملة الطائرات البريطانية الجديدة "إتش إم إس برينس أوف ويلز"
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن حاملة الطائرات البريطانية الجديدة "إتش إم إس برينس أوف ويلز" تعطلت بعد وقت قصير من مغادرتها ساحل بريطانيا للمشاركة في مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وقالت الشبكة إن حاملة الطائرات التي تبلغ تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني تعطلت بالقرب من جزيرة وايت، فيما يتم فحصها.

وقال متحدث باسم البحرية البريطانية إن الحاملة تعرضت "لمشكلة ميكانيكية"، دون أن يوضح التفاصيل.

وأفاد موقع Navy Lookout بأنه بعد وقت قصير من مغادرة الساحل طرأ عليها "عطل فني خطير".

وأشارت تقارير إلى أن العطل قد يكون ناجما عن تلف عمود المروحة الأيمن للحاملة.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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