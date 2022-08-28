زاخاروفا تعلق على تشبيه البيت الأبيض للجمهوريين بالنازيين وتوجه سؤالا للإسرائيليين

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات الناطقة الإعلامية للبيت الأبيض كارين جان بيير، وصفت فيها الجمهوريين بأنهم يشبهون النازيين.

وأضافت "زاخاروفا": "إنه لأمر مثير للجدل... هل سيدافع الإسرائيليون عن وصف الجمهوريين بالنازية كما فعلوا ذلك دفاعا عن نظام كييف، ويقولوا إن الحزب الجمهوري الأمريكي يضم الكثير من اليهود بين صفوفه ولذلك فلا يمكن وصفه بالحزب النازي؟ أم أن علينا أن ننتظر ماذا سيقول الجمهوريون دفاعا عن أنفسهم؟".

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المصدر: RT