الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، وأن المناورات ستجرى في سبعة ميادين شرقي البلاد.

وورد في بيان الوزارة: "ستتدرب القوات المشاركة في المناورات على ضمان الأمن العسكري في شرق البلاد".

ومن المقرر أن تجرى التدريبات في سبعة ميادين للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان في أقصى شرقي روسيا.

وتهدف المناورات لتحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي ومياه الشرق الأقصى الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية