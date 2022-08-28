ترقص في ناد ليلي.. هيلاري كلينتون تغرد دعما لرئيسة وزراء فنلندا (صورة)

دعمت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، التي تعرضت للانتقادات بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أصدقائها في ناد ليلي.

وقالت كلينتون في تغريدة على "تويتر" أرفقتها بصورة تظهر فيها وهي مبتسمة وترقص في ناد ليلي مكتظ في العام 2012 في كولومبيا، حين كانت وزيرة للخارجية الأمريكية، "استمري بالرقص"، مؤشرة بحساب مارين رئيسة الوزراء الفنلندية.

وردت رئيسة الوزراء الفنلندية بسرعة معلقة "شكرا"، مع رمز قلب.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022

وأثار مقطع فيديو تم تسريبه الأسبوع الماضي ويظهر سانا مارين (36 عاما)، وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، جدلا.

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واعتبر البعض أنه من غير اللائق لشخص في منصبها أن يتصرف بهذا الشكل، فيما دافع آخرون عن حقها في الاحتفال بحدث خاص مع أصدقاء لها.

وقالت مارين، الأربعاء، في خطاب خلال حفل أقامه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة لاهتي شمال هلسنكي، "أنا إنسانة.. وأنا أيضا أتوق أحيانا للفرح والنور والمرح خلال هذه الأيام القاتمة".

وتابعت "إنه أمر خاص، وإنه الفرح وإنها الحياة.. لكنني لم أفوت يوم عمل واحد".

غير أنها واجهت مزيدا من الانتقادات بعدما انتشرت صورة التُقطت في مقر إقامتها في يوليو تظهر فيها امرأتان تقبلان بعضهما وترفعان قميصيهما، وعلى صدريهما كلمة "فنلندا"، فاعتذرت، الثلاثاء.

المصدر: RT + وكالات