قناة عبرية: إسرائيل ولبنان يقتربان من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

ذكرت قناة "12" الإسرائيلية، أن إسرائيل ولبنان يقتربان من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة الولايات المتحدة، وأنه تقرر تأجيل استخراج الغاز من منصة كاريش حتى أكتوبر القادم.

وبموجب الاتفاقية سيتم إعادة ترسيم الحدود البحرية، بحيث سيتم اقامة منصتي غاز واحدة في لبنان والأخرى في إسرائيل. وسيتواجد جزء من منصة الغاز اللبنانية داخل الحدود البحرية الاسرائيلية، على أن يتم تعويض إسرائيل ماليا.

وسيتم إقامة المنصتين على بعد خمس كيلومترات من بعضهما البعض، لتحقيق "توازن الرعب"، الذي سيمنع أطرافا مختلفة من مهاجمة المنصة الإسرائيلية. وسيتم تأجيل استخراج الغاز من منصة "كاريش" حتى اكتوبر المقبل، وذلك بعد ان كان مقررا بداية شهر سبتمبر.

وذكر التقرير أن تنظيم "حزب الله" اللبناني، سيستغل المهلة الزمنية الجديدة لتصعيد رسائله لإسرائيل، ليسجل انجازا في موضوع الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان.

ومن جانبه يستعد الجهاز الأمني الإسرائيلي، لإمكانية مواجهة مضاعفة أو شاملة بعد تهديدات "حزب الله".

المصدر: i24 News