كييف تهيّئ السكان لخفض حرارة التدفئة المنزلية 5 درجات في الشتاء

حذر رئيس "نافتوغاز" الأوكرانية يوري فيترينكو من أن الشتاء القادم قد يكون الأشد برودة بالعقد الأخير، وخفض الحرارة في المنازل 5 درجات عن المعدل، وهذا إن توفر المال لاستيراد الغاز.

وفي تصريح لصحيفة "الغارديان" البريطانية، قال فيترينكو إن "موسم التدفئة سيبدأ في وقت متأخر في البلاد وسينتهي في وقت مبكر".

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وأضاف أنه "سيتم ضبط درجة الحرارة في الشقق بأربع درجات دون المعدل الطبيعي حيث ستكون 17 - 18 درجة مئوية".

ونصح المواطنين "بتخزين البطانيات والملابس الشتوية في حال انخفاض درجة الحرارة في الخارج إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر".

وتابع أن "أوكرانيا ستحتاج إلى 10 مليارات دولار لاستيراد الغاز هذا العام"، معربا عن شكه في أن "البلاد ستكون قادرة على تلقي مثل هذا المبلغ من التمويل من الحلفاء الغربيين".

المصدر: LENTA.RU