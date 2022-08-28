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المرشد الإيراني يخرج من طهران لأول مرة منذ تفشي كورونا في 2019 (فيديو + صور)

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المرشد الإيراني يخرج من طهران لأول مرة منذ تفشي كورونا في 2019 (فيديو + صور)
Gettyimages.ru @khamenei_ir
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
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غادر المرشد الإيراني علي خامنئي العاصمة طهران لأول مرة منذ تفشي كورونا في 2019، حيث زار يوم الأحد ضريح الإمام الرضا في مشهد.

ووثق مقطع في فيديو مشاركة المرشد الأعلى الإيراني في غسل ضريح الإمام الرضا.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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