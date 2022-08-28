المرشد الإيراني يخرج من طهران لأول مرة منذ تفشي كورونا في 2019 (فيديو + صور)

غادر المرشد الإيراني علي خامنئي العاصمة طهران لأول مرة منذ تفشي كورونا في 2019، حيث زار يوم الأحد ضريح الإمام الرضا في مشهد.

ووثق مقطع في فيديو مشاركة المرشد الأعلى الإيراني في غسل ضريح الإمام الرضا.

The Leader of the Islamic Revolution dusting the holy tomb of Imam Ali ibn Musa al-Reza (pbuh) during his visit to Mashhad on the last days of the month of Muharram [August 2022]. pic.twitter.com/nqGIyhPq4M — Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 28, 2022

المصدر: وسائل إعلام إيرانية