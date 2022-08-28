واشنطن: لن نتوقف عن مطالبة روسيا بالانسحاب من محطة زابوروجيه

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل مطالبة روسيا بوقف القتال، والانسحاب من منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ونقل السيطرة عليها لكييف.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "ستواصل الولايات المتحدة ودول أخرى دعوة روسيا لإنهاء أنشطتها العسكرية قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإعادة السيطرة على المحطة إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، إن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم يتمكن من اعتماد وثيقة نهائية بسبب موضوع الصراع في أوكرانيا.

كما أشار أندري بيلوسوف، نائب مندوب روسيا في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن أوكرانيا والقيمين الغربيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن حقيقة أن المشاركين في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فشلوا في اعتماد الوثيقة النهائية.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو وزعت صورا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

المصدر: RT