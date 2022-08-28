من جنيف إلى باريس.. قمرة طائرة فرنسية تتحول لحلبة مصارعة بين طيارين والشركة تباشر التحقيق

أوقفت شركة الخطوط الجوية الفرنسية اثنين من طياريها عن العمل بعد نشوب عراك بينهما في قمرة قيادة طائرتهما، خلال رحلة من باريس إلى جنيف.

وذكرت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية أن الطيارين تبادلا الضربات في يونيو بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة.

وأضافت أن الحادث تم حله بسرعة وواصلت الطائرة رحلتها إلى سويسرا بشكل طبيعي.

ولا يزال سبب الشجار غير واضح، لكن متحدثا باسم شركة الطيران أشار إلى أنه "سلوك غير لائق تماما"، حسبما ذكرت "لا تريبيون".

وتحقق شركة الطيران مع الطيارين في الوقت الحالي وفقا لصحيفة "ديلي بيست".

وشهدت الخطوط الجوية الفرنسية تدقيقا متزايدا في ممارسات السلامة الخاطئة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووجدت هيئة التحقيق في سلامة الطيران المدني الفرنسية، مكتب التحقيقات والتحليلات، أن شركة الطيران التي تتخذ من باريس مقرا لها قد تجاهلت وانتهكت إجراءات السلامة في مناسبات متعددة بما في ذلك رحلة عام 2020 التي اكتشف فيها الموظفون بعد الإقلاع أن خزان الطائرة كان يحتوي على 1.4 طن من الوقود.

المصدر: وكالة "بلومبيرغ" + صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية