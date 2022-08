بعد معركة قضائية.. السلطات الهندية تزيل برجين شاهقين قرب العاصمة (صور + فيديو)

The destruction of the 100-metre-high “Twin Towers” in Noida, taller than New Delhi’s iconic Qutub Minar, home to example of India getting tough on corrupt developers and officials#India#TwintowersDemolition#TwinTowers#TwinTower#Trending#news#latestnews#ViralVideo#trendpic.twitter.com/mVQQktRyxd