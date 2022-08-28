بعد معركة قضائية.. السلطات الهندية تزيل برجين شاهقين قرب العاصمة (صور + فيديو)
أزالت السلطات الهندية برجين شاهقين شيّدا بشكل غير قانوني قرب العاصمة الهندية، باستخدام أكثر من 3500 كغ من المتفجرات.
وتم هدم البرجين بعد أن قضت المحكمة العليا بأنهما شيدا بشكل مخالف للمعايير.
وأصبح البرجان أطول مبنيين يهدمان في الهند.
وأخلت أكثر من 1500 أسرة منازلها في المنطقة قبل أكثر من سبع ساعات من انهيار البرجين التوأمين اللذين يبلغ ارتفاعهما نحو 100 متر في منطقة نويدا، على مشارف نيودلهي.
وكان البرجان يتكونان من 32 و29 طابقا، وشيدتهما شركة بناء خاصة، ولم يكن يسكنهما أحد بعد.
وإلى ذلك، قال ريتو ماهيشواري، وهو مسؤول حكومي محلي، "كل شيء على ما يرام إلى حد بعيد، نفذت عملية الهدم كما هو متوقع".
واكتمل الهدم في غضون ثوان، لكنه جاء بعد معركة قضائية استمرت 12 عاما بين سكان المنطقة وشركة البناء "سوبرتيك ليميتيد".
وحدث هدم البرجين بعد أن خلصت المحكمة العليا إلى أن شركة البناء، بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين، انتهكت القوانين التي تحظر البناء على مسافة معينة من المباني المجاورة.
وقالت المحكمة العليا إن تشييد البرجين كان غير قانوني أيضا لأن البناء لم يتلق موافقة إلزامية من مالكي الشقق الأخرى في المنطقة.
ويتوقع أن يعود السكان إلى المنطقة مساء الأحد بعد أن يفحص خبراء تأثير عملية الهدم.
تقع بعض الشقق على مبعدة تسعة أمتار من موقع الانفجار، بينما تبلغ المسافة الأمنية المطلوبة عشرين مترا.
يشار إلى أن قطاع العقارات المزدهر في منطقة العاصمة والذي يشمل أيضا المناطق المحيطة بالعاصمة الهندية نيودلهي ينتهك لوائح البناء، فيما يتم غالبا بالتواطؤ مع مسؤولين محليين.
A controlled demolition of the 100 meter Twin Towers takes place in Noida, on the outskirts of New Delhi, India on 28th August 2022.#twintowers#building#demolition#supertechtwintowers#noida#newdelhi#Delhi#noidacity#noidagram#India#photojournalism#reportagespotlightpic.twitter.com/kX0Nz78twX— Kabir Jhangiani (@jhangiani_kabir) August 28, 2022
The 100-metre-high residential "Twin Towers" in Noida on the outskirts of New Delhi have been demolished in a controlled implosion on Sunday, Aug. 28.https://t.co/lD4heenPmn— Anadolu Images (@anadoluimages) August 28, 2022
📹: Amarjeet Kumar Singh pic.twitter.com/sK2A4jiZQo
The destruction of the 100-metre-high “Twin Towers” in Noida, taller than New Delhi’s iconic Qutub Minar, home to example of India getting tough on corrupt developers and officials#India#TwintowersDemolition#TwinTowers#TwinTower#Trending#news#latestnews#ViralVideo#trendpic.twitter.com/mVQQktRyxd— FreedMen (@FREEDMEN_in) August 28, 2022
Illegally constructed twin towers of Gurgaon New Delhi, 34 n 32 floor each...were razed to ground in few seconds..— Dr Owais Hamied Dar (@dar_owais) August 28, 2022
1000 crore investment was razed to dust by spending Rs
20crores ...#corruptionpic.twitter.com/TWnQqy30ns
المصدر: أ ب