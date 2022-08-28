رئيس الوزراء الياباني: سنقوم بتدريب 35 ألف شخص من الدوائر الطبية لمجابهة الأوبئة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد، في كلمته خلال انطلاق الجلسة العامة الثانية 'لتيكاد 8"، إن بلاده "ستقوم بتدريب 35 ألف شخص من الدوائر الطبية لمجابهة الأوبئة".

وأقر كيشيدا في المؤتمر المنعقد في تونس، أنهم سيعملون على تطوير الموارد البشرية في المجال الطبي من خلال دعم طويل الأمد للمعاهد التي تعنى بالصحة في إفريقيا وذلك في إطار تيكاد.

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كما قال رئيس الوزراء الياباني إن من أهم وأبرز إهتماماتهم "تطوير مجال الصحة والتعليم والبيئة في البلدان الإفريقية"، لافتا النظر إلى أن "المجال الصحي نقطة انطلاق في حياة الناس".

وأشار إلى أن "اليابان تبذل كل جهدها لدعم الصحة والمجال الصحي على المستوى العالمي".

وأقر فوميو كيشيدا بأن "جائحة كورونا والتغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على حياة الشعوب".

المصدر: www.shemsfm.net