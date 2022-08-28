إعلام: اليونان تنفي استخدام "إس-300" لتتبع مقاتلات تركية

قال موقع newsbomb.gr، إن مصادر بوزارة الدفاع اليونانية نفت بشكل قاطع مزاعم حول استخدام اليونان منظومات "إس-300" لرصد وتتبع مقاتلات "إف-16" تركية.

وأضاف الموقع الإخباري: "وصفت مصادر بوزارة الدفاع اليونانية التسريبات من وزارة الدفاع التركية بالخيال، وقالت إنها جزء من محاولة أنقرة الفاشلة لخلق جو معاد لبلادنا".

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من جانبها أفادت قناة OPEN TV، نقلا عن مصادر في الدفاع اليونانية، بأن الأتراك بذلك يظهرون انزعاجهم من تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز أثناء تواجده في اليونان، والتي تحدث فيها عن منع تركيا من أي تحديث أو شراء مقاتلات من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة.

في وقت سابق، ذكرت قناة CNN Türk التلفزيونية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجانب اليوناني استخدم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-300" لمتابعة مقاتلات "إف-16" التركية.

المصدر: نوفوستي