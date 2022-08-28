الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة المحبطة على حدود الأردن ومصر (صور+فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته أحبطت صباح اليوم الأحد محاولة أخرى لتهريب أسلحة نارية من الأردن".

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وأوضح أن "الجنود الذين يراقبون كاميرات المراقبة حددوا شخصا مشتبها بالقرب من الحدود وأرسلوا القوات وضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وتم اعتقال الرجل ومصادرة مسدسين بحوزته".

ويأتي الحادث في الوقت الذي كشف فيه الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أنهما أحبطا عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "ارتفاع ملحوظ في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية حيث أحبطت قوات الأمن تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية وحوالي 2.150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي ولغاية الآن".

وأضاف أدرعي: "تجلت نشاطات قوات الأمن في كبح محاولات تهريب البضائع على الحدود، لتسجل ارتفاعا في عدد وقيمة المهربات التي تم إحباطها شملت حوالى 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون ش.ج. وحوالى 18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبط ما يقارب 300 قطعة سلاح".

وأردف: "لدى فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، تم اعتماد، في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية وأدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة".

ونقل أدرعي عن قائد لواء "فاران"، العقيد عيدو ساعاد، قوله: "نعمل كل ليلة على إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية عبر الحدود، وبالتالي قطع المحرك الاقتصادي للجريمة في النقب ومنع دخول المخدرات الخطرة والأسلحة غير القانونية إلى المجال المدني..سنواصل العمل بحدة ودقة للحفاظ على أمن سكان الجنوب".

تجلت نشاطات قوات الأمن في كبح محاولات تهريب البضائع على الحدود، لتسجل ارتفاعًا في عدد وقيمة المهربات التي تم إحباطها شملت حوالى 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون ش.ج. وحوالى 18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبط ما يقارب 300 قطعة سلاح pic.twitter.com/KOP0141BAi — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 28, 2022

قائد لواء فاران العقيد عيدو ساعاد: نعمل كل ليلة على إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية عبر الحدود، وبالتالي قطع المحرك الاقتصادي للجريمة في النقب ومنع دخول المخدرات الخطرة والأسلحة غير القانونية إلى المجال المدني. سنواصل العمل بحدة ودقة للحفاظ على أمن سكان الجنوب pic.twitter.com/ESekaE0910 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 28, 2022

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"