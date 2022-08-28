بريطانيون ينتقدون جونسون لتصريحه "المريع" حول مصير البلاد
أثار قول رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون إن فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم في الأشهر المقبلة، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة "ديلي ميل".
وقال القارئ Patrick Ryan: "نعم، هذا هو نفس الكذاب والمهرج والمخادع الذي قال في عام 2016 إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون عصرا ذهبيا للمملكة المتحدة".
وكتب whogivestwohoots: "أتمنى أن يقضي هذا الرجل السمين عديم الفائدة بقية حياته ينظر من وراء كتفه. كثير من الناس لن ينسوا او يغفروا إخفاقاته".
وقال Borednowandangry: "بوريس لا يعيش في العالم الحقيقي. إنه يعيش في بلاد المهرجين".
وأعلن Keefree ساخرا: "سأوظف استثمارتي في مصلحة دفن الموتى ولدى موظفي تنفيذ الأحكام القضائية، هذا المجال سيزدهر حتما في الشتاء المقبل".
في وقت سابق كتب جونسون في مقالة لصحيفة "ديلي ميل": "ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة، وربما صعبة للغاية. ستكون فواتير الطاقة الكهربائية مذهلة للسكان. وبالفعل باتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جدا بالنسبة للكثيرين منا".
المصدر: نوفوستي