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بريطانيون ينتقدون جونسون لتصريحه "المريع" حول مصير البلاد

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بريطانيون ينتقدون جونسون لتصريحه
AFP
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أثار قول رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون إن فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم في الأشهر المقبلة، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة "ديلي ميل".

وقال القارئ Patrick Ryan: "نعم، هذا هو نفس الكذاب والمهرج والمخادع الذي قال في عام 2016 إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون عصرا ذهبيا للمملكة المتحدة".

وكتب whogivestwohoots: "أتمنى أن يقضي هذا الرجل السمين عديم الفائدة بقية حياته ينظر من وراء كتفه. كثير من الناس لن ينسوا او يغفروا إخفاقاته".

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جونسون: فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم
جونسون: فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم

وقال Borednowandangry: "بوريس لا يعيش في العالم الحقيقي. إنه يعيش في بلاد المهرجين".

وأعلن Keefree ساخرا: "سأوظف استثمارتي في مصلحة دفن الموتى ولدى موظفي تنفيذ الأحكام القضائية، هذا المجال سيزدهر حتما في الشتاء المقبل".   

في وقت سابق كتب جونسون في مقالة لصحيفة "ديلي ميل": "ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة، وربما صعبة للغاية. ستكون فواتير الطاقة الكهربائية مذهلة للسكان. وبالفعل باتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جدا بالنسبة للكثيرين منا".

المصدر: نوفوستي

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