 
مباشر

باريس تشيد بمرافقة مقاتلات جزائرية طائرة ماكرون المغادرة (صورة)

أخبار العالم

باريس تشيد بمرافقة مقاتلات جزائرية طائرة ماكرون المغادرة (صورة)
AP
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/toyn

أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بمرافقة سرب من المقاتلات الجزائرية لطائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مغادرتها المجال الجوي الجزائري، عقب انتهاء زيارته للبلاد.

إقرأ المزيد
ماكرون يزور
ماكرون يزور "ديسكو مغرب" في مدينة وهران الجزائرية ويوجه رسالة لـ DJ Snake (صور + فيديو)

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت كاثرين كولونا: "وبعد التوقيع على إعلان الجزائر من قبل رئيسي الدولتين (الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون)، هذه لفتة استثنائية لمرافقة طائرة رئيس الجمهورية مغادرة الأجواء الجزائرية في نهاية زيارته".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا