باريس تشيد بمرافقة مقاتلات جزائرية طائرة ماكرون المغادرة (صورة)

أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بمرافقة سرب من المقاتلات الجزائرية لطائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مغادرتها المجال الجوي الجزائري، عقب انتهاء زيارته للبلاد.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت كاثرين كولونا: "وبعد التوقيع على إعلان الجزائر من قبل رئيسي الدولتين (الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون)، هذه لفتة استثنائية لمرافقة طائرة رئيس الجمهورية مغادرة الأجواء الجزائرية في نهاية زيارته".

Et après la signature de la déclaration d'Alger par les deux chefs d'Etat, ce geste exceptionnel d'une escorte pour l'avion du Président de la République quittant l'espace aérien algérien à l'issue de sa visite. 🇫🇷 🇩🇿 https://t.co/v4kbRCZ90kpic.twitter.com/LPUpjgkz4y — Catherine Colonna (@MinColonna) August 27, 2022

المصدر: RT