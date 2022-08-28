الدفاع الروسية: كييف تواصل الاستفزاز والتهديد بكارثة ذرية في زابوروجيه

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف يواصل الاستفزازات بهدف خلق تهديد بحدوث كارثة نووية مصطنعة في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وذكرت الوزارة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل عمليتي قصف بالمدفعية من جانب القوات الأوكرانية لهذه المحطة.

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وخلال ذلك أطلقت المدفعية الأوكرانية 9 قذائف، سقطت ثلاث منها على منطقة المبنى الخاص رقم 2، الذي يستخدم لتخزين الوقود النووي الجديد من شركة TVEL وكذلك النفايات المشعة الصلبة.

وتسبب القصف الأوكراني الأول بتضرر خطوط الأنابيب في المحطة، أما خلال القصف الثاني فوقعت قذيفة في منطقة الوحدة السادسة وخمس قذائف أخرى - أمام محطة الضخ السادسة التي توفر التبريد لهذا المفاعل.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المحطة الكهروذرية، تتعرض للقصف المدفعي من القوات الأوكرانية المتمركزة في بلدة مارييفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

ووفقا للوزارة، تمكنت وحدات الجيش الروسي خلال السجال بين بطاريات المدفعية، من تحديد مواقع المدافع الأوكرانية وتدميرها بنيران مضادة.

وأكدت الوزارة أن الوضع الإشعاعي داخل المحطة وحولها، لا يزال في الحدود الطبيعية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية