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صحيفة: سيتم طرد عدد "صادم" من اللاجئين الأوكرانيين إلى الشارع في بريطانيا

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صحيفة: سيتم طرد عدد
Globallookpress
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قالت صحيفة "غارديان"، إن عشرات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا قد يفقدون البيوت التي تأويهم في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة: "قد يتشرد 50 ألف لاجئ أوكراني في بريطانيا العام المقبل. لقد تم تحذير الحكومة من هذه المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق".

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ووفقا للصحيفة، على الأغلب سيتم قريبا إلغاء برنامج "منازل لأوكرانيا"، الذي يساعد النازحين الأوكرانيين في الحصول على سكن في بريطانيا. وذكرت الصحيفة أن فترة الستة أشهر الأولى لإيواء اللاجئين قاربت على الانتهاء، ولم يتم حتى الآن توفير مساكن جديدة لهم.

وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن رد فعل الحكومة البريطانية المتباطئ على هذه المشكلة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في بريطانيا.

المصدر: نوفوستي

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