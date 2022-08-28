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صحيفة: أزمة الطاقة تدفع المدارس البريطانية لتوزيع سترات للشتاء لطلابها

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صحيفة: أزمة الطاقة تدفع المدارس البريطانية لتوزيع سترات للشتاء لطلابها
Legion-Media
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وسط أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد، تتجه المدارس البريطانية لشراء سترات للشتاء لطلابها، حسبما أفادت صحيفة The Sun.

ونقلت الصحيفة عن مديري مدارس، أن المؤسسات التعليمية قد تخفض درجة الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين للتوفير في التدفئة، وستطلب من الطلاب ارتداء سترات.

وقال مديرو المدارس إنهم نصحوا الآباء بأن يرتدي أطفالهم ملابس أكثر دفئا خلال فترة تشغيل التدفئة، بينما سيتم تزويد أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض بالسترات الصوفية مجانا.

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ووفقا للصحيفة، فإنه سيزداد هذا العام إقبال الطلاب على وجبات الإفطار المجانية في المدارس، نظرا للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، حيث يحاول العديد من الآباء التوفير حتى في الطعام.

وذكرت صحيفة The Mirror في وقت سابق أن ما يقرب من 9 ملايين بريطاني قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر بعد قرار السلطات رفع الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء بنسبة 80% اعتبارا من أكتوبر.

المصدر: The Sun

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