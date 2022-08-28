 
مباشر

عضو في الكونغرس الأمريكي تلوم بايدن على أكبر فشل في الأمن القومي للبلاد

أخبار العالم

عضو في الكونغرس الأمريكي تلوم بايدن على أكبر فشل في الأمن القومي للبلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/toxl

قالت عضو الكونغرس الأمريكي ماري ميللر إن الرئيس جو بايدن مسؤول عن الانسحاب السيئ للقوات الأمريكية من أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وأضافت ميللر في تغريدة عبر "تويتر": "رئاسة جو بايدن هي أكبر فشل للأمن القومي في تاريخ بلادنا. لقد دعوت إلى جلسات استماع فورية للإشراف على سوء إدارة الانسحاب من أفغانستان بالإضافة إلى عزل بايدن وغيره من كبار مسؤولي البنتاغون". منوهة بأنه كان بإمكان الرئيس أن يمنع مقتل العسكريين.

إقرأ المزيد
بايدن يحث الديمقراطيين على هزيمة
بايدن يحث الديمقراطيين على هزيمة "شبه الفاشية" في انتخابات منتصف الولاية

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا