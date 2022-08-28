عضو في الكونغرس الأمريكي تلوم بايدن على أكبر فشل في الأمن القومي للبلاد

قالت عضو الكونغرس الأمريكي ماري ميللر إن الرئيس جو بايدن مسؤول عن الانسحاب السيئ للقوات الأمريكية من أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وأضافت ميللر في تغريدة عبر "تويتر": "رئاسة جو بايدن هي أكبر فشل للأمن القومي في تاريخ بلادنا. لقد دعوت إلى جلسات استماع فورية للإشراف على سوء إدارة الانسحاب من أفغانستان بالإضافة إلى عزل بايدن وغيره من كبار مسؤولي البنتاغون". منوهة بأنه كان بإمكان الرئيس أن يمنع مقتل العسكريين.

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Joe Biden’s presidency consists of the biggest national security failure in the history of our country. I’ve called for immediate oversight hearings on the mismanagement of the withdrawal from Afghanistan in addition to the impeachment of Biden and other top Pentagon officials. pic.twitter.com/VmqN50SYYP — Rep. Mary Miller (@RepMaryMiller) August 26, 2022

المصدر: نوفوستي