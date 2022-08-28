ازدهار "سياحة الجفاف" في أوروبا (صور + فيديو)

أدى تراجع مستويات الأنهار والبحيرات والخزانات المائية في أوروبا بسبب الجفاف إلى ازدهار ما يسمى بـ"سياحة الجفاف"، بعد أن ظهرت إلى السطح آثار كانت مخفية عن الأنظار لسنوات عديدة.

وقرب بلدة براهوفو الصربية، انخفض منسوب المياه في نهر الدانوب لدرجة أنه كشف هياكل عشرين سفينة حربية أغرقتها القوات الألمانية أثناء انسحابها عام 1944.

لا يستبعد الخبراء أن السفن غرقت برؤوس حربية، ما يثير مخاوف من الانفجار بسبب السلوك غير المبالي من قبل الغواصين وغيرهم من الأشخاص الفضوليين.

AP

AP

German warships from World War II are resurfacing as the water level of the Danube River continues to drop. pic.twitter.com/ahMSLUYeJn — DW News (@dwnews) August 21, 2022

وفي إسبانيا، كشف الجفاف عن "دولمن (مناطير) غوادالبيرال"، وهي عبارة عن دوائر من عشرات الأحجار الصخرية، التي تسمى "ستونهنج الإسبانية"، والتي يعود تاريخ بنائها إلى 5000 عام قبل الميلاد.

وكانت قد اكتشفت عام 1926، لكن المنطقة غرقت في المياه في مشروع للتنمية الريفية عام 1963.

ومنذ ذلك الحين، لم تظهر للعيان سوى أربع مرات، وأتاح تراجع منسوب المياه في حوض مياه فالديكانياس، حيث تقع الآثار، فرصة نادرة للباحثين لدراستها.

‘Wonder of the World’ - The Dolmen of Guadalperal, a circle of granite stones dating from 5,000 BC, in the Valdecañas Reservoir in central Spain has only been seen four times since it was discovered in 1924, As the stones only emerge at periods of intense drought. pic.twitter.com/HYn8HjtXaQ — Syed Yawar Abbas Bukhari (@SYABukhari) August 25, 2022

وأظهر خزان ساو المائي في كاتالونيا هذا العام للعالم والسائحين كنيسة سان روما التي غمرتها المياه عام 1962.

Tras varios meses de sequía, la reserva del embalse se ha reducido en más del 60 %. Es la segunda vez desde su 'naufragio' que Sant Romá de Sau ha quedado fuera del agua. La primera se registró en 2008, luego de otra prolongada sequía. pic.twitter.com/yjytB9GM5U — NotiCorto (@NotiCorto) August 20, 2022

وفي إيطاليا، أدى الجفاف في أواخر يونيو إلى ظهور بارجة غرقت إبان الحرب العالمية الثانية في نهر بو بشمال البلاد.

This draught is the worst to hit the Po River in 70 years. Northern Italy hasn’t gotten any rain in over 110 days, and temperatures are 3.6 degrees Fahrenheit above average, according to the AP.



Drought in Italy Reveals Sunken World War II Barge https://t.co/3U6YW0rpFq — Ranjith Kollannur (@Arby_K) June 23, 2022

في يوليو، بعد أن تراجع منسوب مياه نهر التيبر إلى مستوى منخفض للغاية، ظهر للعيان جسر روماني من القرن الأول قبل الميلاد، يكون عادة مخفيا تحت المياه.

AP

وبدت بحيرة غاردا بشمال إيطاليا مثل مشهد فيلم خيالي بعد أن كشف الجفاف مساحات من الصخور المبيضة في أجزاء منها.

Water levels in Italy's largest lake - Garda - have dropped to the lowest point in 15 years. Authorities have diverted waters from several alpine lakes to rescue failing crops as irrigation becomes more of a problem.

#Heatwave#Lakegarda#Droughtpic.twitter.com/wFK73BHv9W — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) August 25, 2022

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وقد يستمر الجفاف في بعض مناطق أوروبا حتى نوفمبر 2022، حسب تقديرات المفوضية الأوروبية، ويعتبره الخبراء أشد جفاف في القارة منذ الـ 500 عام الماضية.

المصدر: وكالات