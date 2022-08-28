الجيش الصيني يعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية في مضيق تايوان

قال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة الشرقية شي يي، إن القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزاز بعد مرور طرادات البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.

وأضاف المتحدث:"مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville وAntietam عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس، مما أثار انتباه الجميع. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها".

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وتابع قائلا: "وحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمران عبر مضيق تايوان للمرة الأولى منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

المصدر: نوفوستي