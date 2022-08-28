بوشيلين: ننتج كفايتنا من الفحم ونستطيع تصديره

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن الجمهورية توفر لنفسها بالكامل الكميات اللازمة من الفحم الحجري، وتستطيع تصديره إلى الخارج.

وأضاف بوشيلين، في تهنئته لعمال المناجم بمناسبة عيدهم المهني: "بفضل عملكم المتفاني، صمد قطاع إنتاج الفحم الحجري. وتحصل الجمهورية على كامل حاجتها من الفحم ويمكننا تصدير أفضل أنواع هذا الذهب الأسود. ويتم بشكل منتظم إنتاج كميات الفحم اللازمة للعمل المستقر لنظام الطاقة في الجمهورية".

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وأشاد رئيس جمهورية دونيتسك، بعمال المناجم الذين حملوا السلاح للدفاع عن وطنهم. وقال: "بعد الانتهاء من عملية التحرير، سنعمل جميعا بشكل خلاق لبناء حياة سلمية على أرضنا بالتعاون مع روسيا".

من جانبه، أشار رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باستشنيك، في تهنئته، إلى أن العمل الشاق لعمال المناجم "كان على مدى عقود عديدة أساس تكوين وتطوير المدن والبلدات في منطقة لوغانسك، وكان عمال المناجم يمثلون دائما التجسيد الرائع للعمل المتفاني ولمجد دونباس".

يشار إلى أنه يحتفل، منذ العهد السوفيتي، بعيد عمال المناجم في يوم الأحد الأخير من شهر أغسطس.

المصدر: تاس