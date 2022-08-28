شركات كورية جنوبية توقع عقودا مع بولندا لتصدير دبابات K2 ومدافع هاوتزر K9

وقعت شركتان من كوريا الجنوبية عقودا بقيمة 5.76 مليار دولار مع بولندا لتنفيذ صفقات الشهر الماضي بتصدير الدبابات القتالية K2 ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز K9.

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أفادت بذلك وكالة شراء الأسلحة في سيئول أمس السبت نقلا عن إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية (DAPA)، التي ذكرت أن شركة "هيونداي روتيم" لتصنيع أنظمة السكك الحديدية ومعدات المصانع وشركة "هانوا" للدفاع، وقعتا العقود التنفيذية مع وكالة التسليح في وارسو يوم الجمعة لتوريد دبابات K2 ومدافع الهاوتزر K9.

ولم تكشف الإدارة عن شروط العقود، لكن وزارة الدفاع البولندية أعلنت عبر "تويتر" أن العقود تنطوي على تسليم 180 دبابة من طراز K2 في الفترة ما بين عامي 2022 و2025، و212 مدفعا من طراز هاوتزر K9 في الفترة بين عامي 2022 و2026.

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وكانت هذه العقود بمثابة ترتيبات متابعة للعقود الإطارية التي أبرمت الشهر الماضي وحددت الخطوط الأساسية لصفقات التصدير. وأقيم حفل التوقيع في وحدة ميكانيكية بولندية في موراج شمالي بولندا.

ووفقا للعقود الإطارية، تلتزم بولندا بشراء 980 دبابة K2 و648 مدفع هاوتزر من طراز K9، بالإضافة إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز FA-50 من شركة صناعات الفضاء الكورية، وفقا لما ذكرته وارسو. ووصفت بولندا الصفقات بأنها من "أهم وأكبر" الطلبات في مجال الدفاع في السنوات الأخيرة.

المصدر: "يونهاب"