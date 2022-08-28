"اسألي محمد بن سلمان".. كوشنر يتحدث عن طلب من طحنون بن زايد لإيفانكا ترامب دفع بولي العهد للابتسام

تحدث جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن موقف لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد دفع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للابتسام.

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وفي مذكراته بعنوان "breaking History"، قال جاريد كوشنر: "في قاعة الحفلات الرئيسية لتناول طعام الغداء مع القادة العرب، كان محمد بن سلمان قد أجلسني أنا وإيفانكا على طاولة معه..عندما جلسنا، قدمني إلى القادة الآخرين على الطاولة..قال لي إن هؤلاء هم "جاريد كوشنرز" من الشرق الأوسط - لم يكن لديهم جميعا ألقابا واضحة، ولكن إذا كنت بحاجة لإنجاز أي شيء في بلدانهم، فيجب أن أتصل بهم"، مضيفا: "عندما تعرفنا على بعضنا البعض، تأثرت بانفتاحهم على الإصلاح".

وأردف كوشنر: "في مرحلة ما، قال مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان لإيفانكا بابتسامة: "تفضلي..اسألي محمد بن سلمان متى سيسمح للمرأة بقيادة السيارة"..سمع محمد بن سلمان الاقتراح وابتسم ابتسامة كبيرة، وقال محمد بن سلمان: قريبا جدا".

وتابع صهر ترامب: "كانت إيفانكا متفاجئة، ولكنها مسرورة أيضا..وأكدت ما سمعته في المائدة المستديرة لرائدات الأعمال الصغيرة في ذلك اليوم..ناقشت النساء بصراحة كيف أن حظر القيادة لم يكن العقبة الوحيدة أمام نجاحهن.. قوانين الوصاية - تمنعهن من امتلاك حساب مصرفي أو عقار - قدرتهم على بدء الأعمال التجارية وتنميتها..كانت حقيقة أن النساء كن يتحدثن عن هذا التحدي في حدث نظمه محمد بن سلمان مؤشرا على أنهن يعرفن أنه منفتح على الإصلاحات..بعد عام واحد، فاجأ محمد بن سلمان العالم واتخذ خطوات لرفع الحظر المفروض على القيادة..في العام التالي، قام بتغيير قوانين الوصاية".

المصدر: "سي إن إن"