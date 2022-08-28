البحرية الأمريكية: سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان

عبرت سفينتان حربيتان أمريكيتان مضيق تايوان اليوم الأحد، على ما أعلنت البحرية الأمريكية، في أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة في محيط الجزيرة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها إن عبور السفينتين "يثبت التزام الولايات المتحدة بـ(ضمان) منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ"، حسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن طرادي البحرية الأمريكية "تشانسلورزفيل" و"أنتيتام" "ينفذان عملية عبور في مضيق تايوان.

المصدر: وكالات