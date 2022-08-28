قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، يوم السبت، إن البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هوية بلاده.

وأكد قرقاش في تغريدة على "تويتر" أن "فزعة" رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات، "فزعة" قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته.

وأشار أنور قرقاش إلى أنه يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة.

البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هويتنا، و"فزعة" صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات فزعة قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته. يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 27, 2022

وكان المستشار الدبلوماسي قد نشر تغريدة الخميس، قال فيها إن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".

وذكر المستشار أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي، مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".

المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي 1/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 25, 2022

وتابع قائلا إنهم "مصممون على تعزيز النموذج الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".

ولفت في السياق إلى أن المسار الاقتصادي في صلب توجهات الإمارات وأن التنمية خيار الاستراتيجي، مضيفا: "توقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيرا بمستقبل مزهر".

مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية، المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر 2/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 25, 2022

المصدر: RT + "تويتر"