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قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا

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قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا
Gettyimages.ru
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات
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قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، يوم السبت، إن البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هوية بلاده.

وأكد قرقاش في تغريدة على "تويتر" أن "فزعة" رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات، "فزعة" قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته.

وأشار أنور قرقاش إلى أنه يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة.

وكان المستشار الدبلوماسي قد نشر تغريدة الخميس، قال فيها إن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".

وذكر المستشار أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي، مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".

وتابع قائلا إنهم "مصممون على تعزيز النموذج الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".

ولفت في السياق إلى أن المسار الاقتصادي في صلب توجهات الإمارات وأن التنمية خيار الاستراتيجي، مضيفا: "توقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيرا بمستقبل مزهر".

المصدر: RT + "تويتر"

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