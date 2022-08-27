صحيفة أمريكية: واشنطن توسع توريد الأسلحة إلى كييف عن طريق البحر

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن البنتاغون رتب في الأشهر الأخيرة عملية لنقل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا عن طريق البحر بدلا من الجو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "هذا القرار تم اتخاذه بعد أن بدأت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع الهاوتزر وغيرها من الأسلحة الثقيلة".

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وأشارت إلى أن "ذلك انطلاقا من إمكانية نقل كميات كبيرة من الذخيرة عن طريق البحر، مما يمنح السلطات الأوكرانية الفرصة لتكوين مخزون من الأسلحة".

وقال ممثل قيادة النقل بالقوات الأمريكية ستيفن باتثوف: "عندما بدأنا في تزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر، أدركنا أن هناك حاجة إلى مزيد من الذخيرة ... تمكنا من البدء في استخدام المزيد من وسائل النقل البحري من أجل توفير هذا الدعم والحصول عليه حتى قبل طلبه".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التوسع (في عملية نقل الأسلحة) يرجع إلى أن الولايات المتحدة تستفيد من الطبيعة المطولة للنزاع في أوكرانيا".







المصدر: RT