رئيس الوزراء الألباني يعلق على احتجاز مواطنين روسيين قرب مصنع للأسلحة

تحدث رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، لأول مرة عن حادث احتجاز روسيين وأوكراني عند مصنع للأسلحة في بلدة غرامشي الألبانية، واعتبر أن الأنباء حول تجسسهم على المصنع "مضحكة".

وأكد راما أن الضباب الذي تشكل فوق ما يسمى بالأشياء المهمة بشكل خاص كان مناسبة للدموع والضحك.

وأضاف: هذه ليست حتى مصانع لإنتاج الأسلحة وليست مواقع ذات أهمية، ما يجب أن يثير قلقنا هو ماهية النوايا الحقيقية لهؤلاء الأشخاص في بلادنا... مهمة التجسس بسيارة رياضية تبدو وكأنها تصرخ "امسك بي" وسخيفة.

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وذكرت صحيفة "ألبانيان ديلي نيوز" أنه تم اعتقال المواطنين الروسيين سفيتلانا تيموفيفا 33 عاما، وميخائيل زورين 23 عاما، والمواطن الأوكراني فيودور ألباتوف في 20 أغسطس أثناء محاولتهم دخول مصنع أسلحة في مدينة غرامشي الألبانية.

وأفادت قناة "توب تشانيل" المحلية بأنهم متهمون بجمع معلومات سرية تقوض سيادة ألبانيا وأمنها القومي.

المصدر: نوفوستي