روسيا تسلّم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوروجيه النووية

سلّمت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوروجيه النووية، الخاضعة لروسيا جنوب أوكرانيا في الـ25 من أغسطس الجاري.

وكتبت البعثة الروسية على "تويتر": "وزعنا على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس".

وأضافت أن "مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي".

المصدر: نوفوستي